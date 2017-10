Gewilde Kane denkt niet aan vertrek: ‘Zou hier mijn hele carrière kunnen spelen’

Harry Kane wordt de laatste tijd steeds vaker in verband gebracht met een transfer. Zo zouden Barcelona en Real Madrid geïnteresseerd zijn in de spits van Tottenham Hotspur, die dit seizoen reeds elf keer scoorde in evenzoveel wedstrijden. Ondanks de geruchten denkt de spits voorlopig niet aan een vertrek bij the Spurs.

“Ik zou het geweldig vinden om mijn hele carrière bij één club te spelen. Maar dat hangt er wel vanaf hoe de club vooruit gaat, wat voor managers er komen en dat soort dingen. Ik heb gezegd dat ik hier wil blijven, omdat de club het momenteel fantastisch doet”, zegt Kane in gesprek met de Engelse pers. “Het trainingscomplex is geweldig, er komt een nieuw stadion aan, de manager is fantastisch en we hebben een goed, jong team.”

Overigens is Kane niet de enige speler van Tottenham Hotspur die in de belangstelling van grote Europese clubs zou staan. Dele Alli en Christian Eriksen werden eerder ook al gelinkt aan clubs als Real Madrid en Barcelona. “Moeten de fans zich zorgen maken? Nee, dat denk ik niet. We zijn allemaal tevreden hier en hebben langlopende contracten getekend. Geruchten kunnen ook als complimenten beschouwd worden, want het bewijst dat we het goed doen. We hechten er alleen geen waarde aan, want we moeten ons werk hier doen.”