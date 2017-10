‘Deze gozer denkt dat hij Ronaldo is, hij vindt zichzelf beter dan hij is’

West Ham United telde afgelopen zomer ruim twintig miljoen euro neer om Marko Aarnautovic los te weken bij Stoke City. Tot dusver maakt de Oostenrijker, die in het verleden bij FC Twente speelde, niet al teveel indruk bij the Hammers. Gary Neville en Jamie Carragher halen hard uit naar Arnautovic na de 0-3 nederlaag van West Ham United tegen Brighton & Hove Albion.

“Ik heb maar met één speler gespeeld die het niet nodig vond om terug te verdedigen en dat was Cristiano Ronaldo. Hij maakte veertig doelpunten in een seizoen. Deze gozer denkt dat hij Ronaldo is, dat is het probleem. Hij vindt zichzelf beter dan dat hij in werkelijk is”, zegt Neville tegenover Sky Sports. Arnautovic speelde tot dusver zeven wedstrijden voor West Ham United, waarin hij nog niet tot scoren kwam.

“Door dit soort prestaties worden managers ontslagen”, voegt Carragher zich bij Neville. “Ik was tijdens de wedstrijd heel kritisch over Arnautovic, want hij werd voor veel geld gehaald. Het kan moeilijk zijn om je draai te vinden bij een nieuwe club, maar uit wat hij nu liet zien, bleek niet dat hij heel erg graag wil laten zien wat hij kan. Hij wandelt tijdens de wedstrijd, er zit totaal geen geloof in. Het was heel slecht en dat legt druk op de manager.”