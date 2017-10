Ziyech erkent: ‘Met Bosz had ik meer een klik dan met Keizer’

Hakim Ziyech merkt het verschil tussen Marcel Keizer en Peter Bosz. Laatstgenoemde ruilde Ajax na één seizoen in voor Borussia Dortmund en werd opgevolgd door Keizer, de coach van de beloften. Ziyech erkent in gesprek met Voetbal Inside dat de situatie er anders op is geworden.

Ziyech benadrukt dat hij het met zowel Keizer als Bosz goed kan vinden, maar dat het wel ‘twee verschillende trainers’ zijn: “Met Bosz had ik meer een klik, maar Marcel is ook gewoon een goede trainer die mij wil helpen om door te ontwikkelen. Bosz zit er qua teamgevoel dicht op, Marcel is wat individueler. Maar het zijn beide goede trainers.”

Ajax gaat komende zondag op bezoek bij Feyenoord. De huidige nummer twee van de Eredivisie heeft evenveel punten als de Rotterdammers, zestien stuks, en heeft vijf punten minder dan PSV. De Eindhovenaren komen eerder op de zondag al in actie; zij nemen het in het Philips Stadion op tegen nummer dertien Heracles Almelo.