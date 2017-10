Davids duikt op bij FC Utrecht: ‘We zijn in principe concurrenten’

Edgar Davids is vrijdag opgedoken bij FC Utrecht. De oud-topvoetballer liep mee met de training van Erik ten Hag in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling als trainer. Hoe lang Davids zijn gezicht op trainingscomplex Zoudenbalch blijft vertonen, is nog niet duidelijk. Ten Hag heeft er geen moeite mee om Davids te laten meelopen.

De oefenmeester geeft aan dat Ten Hag hem persoonlijk opbelde. "Zo’n verzoek komt vaker voor; beginnende coaches zijn benieuwd naar FC Utrecht en denken dat ze hier wel het een en ander kunnen opsteken", legt Ten Hag uit aan Voetbal International. "Wij trainers zijn in principe concurrenten, maar we proberen elkaar ook te helpen. Ook van Edgar kunnen wij, en ook de spelers, natuurlijk wel wat leren."

Het gaat niet om een stage, want Davids heeft zijn papieren al. Hij was tussen oktober 2012 en januari 2014 actief als speler/trainer van Barnet FC en dat was meteen zijn laatste trainersklus. "Ik ben hier om mijn horizon te verbreden", vertelt hij aan RTV Utrecht. Volgens Voetbal International zal Davids vier tot zes weken meelopen, maar dat wil hij zelf niet bevestigen. "Dat zien we wel."