Kuyt: ‘Die gekke stopwatch, ik hoop dat men begrijpt dat ik de club waardeer’

Dirk Kuyt wordt de laatste jaren vooral gezien als een icoon van Feyenoord en daardoor is zijn band met de andere profclub waar hij in Nederland voor speelde, FC Utrecht, een beetje naar de achtergrond verdwenen. De eerder dit jaar gestopte spits verzekert echter dat hij nog steeds warme gevoelens koestert voor de Domstedelingen.

“Ik heb bij Utrecht vijf fantastische jaren gehad en me ontwikkeld tot de speler die in de top van de Eredivisie kon meedoen. FC Utrecht betekent heel veel voor mij. Dat beeld is misschien anders...”, legt hij uit in gesprek met Forza, het supportersmagazine van de club van trainer Erik ten Hag. Kuyt haalde zich vooral tijdens de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht in 2016 veel onbegrip op de hals door zwaaiend met een stopwatch bij de scheidsrechter aan te geven dat het tijd was om af te fluiten.

“Vorig jaar met die stomme stopwatch in de bekerfinale. Dat is daar zo'n voorbeeld van. Op dat moment zit je in het heetst van de strijd. Ik wil altijd winnen”, maakt Kuyt, die aangeeft dat op dat soort momenten vaak vergeet dat er overal camera’s op gericht staan, duidelijk. Kuyt speelde in 2003 als speler van de Domstedelingen juist de bekerfinale tegen Feyenoord, wat daarna zijn nieuwe club zou worden.

Hoewel het toen voor hemzelf en voor de Rotterdammers beter was geweest om de prijs te winnen, gaf hij wel alles voor FC Utrecht: “Zo zit ik in elkaar. Ik wilde met Utrecht mijn droom waarmaken. Vorig jaar wilde ik ook mijn droom om met Feyenoord een prijs te pakken waarmaken. En tsja... Die gekke stopwatch... Ik hoop dat mensen het nu begrijpen. Als ik mensen daarmee het gevoel heb gegeven dat ik Utrecht niet waardeer, vind ik dat wel jammer.”