Spanje wil Frankrijk aftroeven: ‘Ze tonen veel meer interesse in mij’

Aymeric Laporte heeft de druk op Didier Deschamps en de Franse voetbalbond opgevoerd. De verdediger van Athletic Club speelde jeugdinterlands voor diverse Franse elftallen, maar kan nog altijd kiezen voor de Spaanse nationale ploeg. Laporte woont al acht jaar in Spanje en merkt dat daar veel meer moeite wordt gedaan om hem te strikken.

De 23-jarige mandekker, die in de wandelgangen aan Barcelona wordt gelinkt, kwam sinds 2012 tot 150 competitiewedstrijden in het shirt van Athletic. In september 2016 werd hij opgeroepen voor de Franse WK-kwalificatieduels met Bulgarije en het Nederlands elftal. Hij sprak toen de intentie uit om voor Frankrijk te spelen, maar omdat hij geen minuut in actie kwam is die keuze nog niet in beton gegoten. Laporte dreigt nu voor Spanje te gaan spelen.

"Bij Frankrijk speelt de één voor Chelsea en de ander voor Paris Saint-Germain. Misschien vinden ze Athletic daar niet goed genoeg", zegt hij. "Maar voor andere spelers bij Athletic vormt de club geen belemmering om voor de nationale ploeg van Spanje te spelen. Het is alsof Olympique Marseille superieur is aan Athletic. Ieder mag daar zijn oordeel over hebben. Als Athletic minder is, dan scheelt dat niet veel."

"Als ik eerlijk ben, dan denk ik dat anderen bepaalde kansen hebben gekregen die ik niet heb gekregen. Bijvoorbeeld als er blessures waren", vervolgt Laporte in gesprek met L’Équipe. De voormalig jeugdinternational zegt zich deels Spaans te voelen, omdat hij het al acht jaar naar zijn zin heeft in Spanje. "Maar als ik voor het Spaanse elftal kies, dan is dat vanwege de interesse die ze in mij tonen. Frankrijk doet dat veel minder."