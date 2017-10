‘Geschokte Hake staat niet achter persbericht van FC Twente’

René Hake is aangeslagen en geschokt door zijn ontslag bij FC Twente, zo schrijft TC/Tubantia donderdagochtend. In het persbericht meldde de club dat 'we samen met René hebben besloten dat hij stopt als hoofdtrainer en verdergaat in een andere rol bij de club', maar die zin draagt volgens de krant niet de handtekening van Hake. Hij was tot woensdagochtend in de volle overtuiging dat hij het vertrouwen van de clubleiding had.

Woensdagochtend werd Hake gebeld door de directie van de club met de mededeling dat hij op kantoor werd verwacht. Niet alleen hij, maar ook de spelersgroep zou zijn overvallen door het nieuws. Technisch en commercieel directeur Jan van Halst zou in ieder geval blij zijn als Hake in een andere functie aan de club verbonden blijft. "Het is niet uit piëteit, maar het gaat ons om zijn inhoud en kwaliteit. René is een workaholic en een voetbalman. Het zegt veel over hem als liefhebber en het tekent zijn volwassenheid dat hij openstaat voor een andere functie."

Gertjan Verbeek lijkt de topkandidaat om Hake op te volgen. Woensdagavond voerde de clubloze trainer een oriënterend gesprek met Twente. "Dit soort gesprekken verloopt altijd goed. Twente heeft geïnformeerd of ik ervoor open sta om weer het veld op te gaan en of er belemmeringen zijn. Ik heb gezegd dat die er niet zijn en dat ik zin heb om weer aan het werk te gaan", aldus Verbeek. Vlak nadat het nieuws over Hake bekend werd, was hij ook al duidelijk: "Ja, ik zou graag naar Enschede willen."