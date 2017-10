‘Als ik me zo doorontwikkel, ligt mijn plafond hoger dan de Eredivisie’

Steven Berghuis werd afgelopen zomer door Feyenoord definitief overgenomen van Watford. De vleugelaanvaller kwam in de Premier League niet aan de bak, waardoor the Hornets hem vorig seizoen al verhuurden. Toch hoopt 25-jarige Berghuis ooit nog het niveau van de Eredivisie te ontstijgen.

"Ik kan hier echt wel jaren blijven. Ik heb voor mezelf uitgesproken dat ik het beter wil doen dan vorig jaar. Ik denk namelijk dat als ik me zo doorontwikkel, mijn plafond hoger ligt dan de Eredivisie. Of dat zo is, zal ik moeten uitzoeken en daar werk ik keihard voor”, zegt Berghuis in gesprek met Voetbal International. De vleugelaanvaller heeft een bijzondere band met Dick Advocaat, met wie hij eerder samenwerkte bij AZ.

Toen de oefenmeester in Alkmaar arriveerde, zette hij Berghuis op de tribune. “Hij gaf aan dat ik een van de beste spelers was. Maar hij kon er niets mee, ik schakelde niet om. Deed maar wat in zijn ogen”, stelt de aanvaller. “Dat hij me nu niet selecteerde, zegt me dat ik dus beter moet. Zo zie ik dat echt. Nee, Advocaat heeft niet gebeld. Het zit gewoon goed tussen ons.”