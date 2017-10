Manchester City wint opnieuw en heeft volgende ronde binnen handbereik

Manchester City is nog altijd foutloos in de Champions League. De groepsgenoot van Feyenoord had het dinsdagavond niet makkelijk met Napoli, maar trok wel aan het langste eind: 2-1. Na een sterk begin van the Citizens, met twee vroege doelpunten, probeerde Napoli in de tweede helft langszij te komen. De Italianen vonden de aansluiting, maar daar bleef het bij. Napoli pakte tot dusver alleen punten tegen Feyenoord. Voor Manchester City volstaat een zege op Napoli in de volgende speelronde om te overwinteren in de Champions League.

Josep Guardiola zag na de 7-2 overwinning op Stoke City geen enkele reden om zijn basisopstelling aan te passen; collega Maurizio Sarri bracht enkel Piotr Zielinski en Amadou Diawara binnen de lijnen. Beide teams waren in topvorm - Napoli won de voorgaande zes duels en City won er negen - maar aan die reeks moest voor een van beide teams een einde komen. Het werd al gauw duidelijk dat Napoli dat leek te worden. Binnen dertien minuten hadden de Engelsen al ruim afstand genomen door doelpunten van Raheem Sterling en Gabriel Jesus. Het eerste doelpunt kwam voort uit een rebound, nadat een schot van Kyle Walker werd gekeerd en José Manuel Reina al naar de grond was gegaan.

De in topvorm verkerende Kevin De Bruyne stond vervolgens aan de basis van de 2-0. Met een afgemeten assist bediende hij Gabriel Jesus bij de tweede paal en die stond op de juiste plek om binnen te werken. De Belg had er zelf bijna 3-0 van gemaakt, maar vanaf de rand van het strafschopgebied plaatste hij de bal tegen de lat aan. Kalidou Koulibaly haalde daarna nog een inzet van Gabriel Jesus van de lijn en dus bleef Napoli in leven. De Italianen zouden zelfs nog een uitgelezen kans krijgen op de aansluitingstreffer. Nadat Raúl Albiol werd neergehaald door Walker ontfermde Dries Mertens zich over een strafschop, maar hij schoot door het midden en doelman Ederson keerde de inzet met zijn been.

Het bleef daarom bij 2-0 in de eerste helft, al was duidelijk dat Napoli wat meer zelfvertrouwen verkreeg en zich niet neerlegde bij de nederlaag. In de tweede helft was Manchester City ook niet zo dominant als het graag wilde zijn. Napoli bleef aan de poort kloppen en dat resulteerde achttien minuten voor tijd in de 2-1. Ditmaal lukte het Napoli wel om een penalty te benutten: Fernandinho haalde Allan neer en scheidsrechter Antonio Lahoz kon niet anders dan naar de stip wijzen. Hoewel Ederson de juiste hoek opzocht, was het schot van Diawara buiten bereik voor de keeper. Napoli bleef zoeken naar de gelijkmaker, al hield Manchester City de rijen in de slotminuten met succes gesloten.