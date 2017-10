Liverpool laat weinig heel van Maribor; Promes leidt Spartak naar ruime zege

Liverpool heeft dinsdagavond overtuigend zijn eerste overwinning van dit Champions League-seizoen gepakt. Na gelijke spelen tegen Spartak Moskou en Sevilla was de ploeg van Jürgen Klopp met maar liefst 0-7 te sterk voor Maribor. Spartak deed tegelijkertijd goede zaken door in eigen huis met 4-1 van Sevilla te winnen. Quincy Promes was met twee assists en zijn allereerste doelpunten in het miljardenbal een van de uitblinkers aan Russische kant. De Moskovieten bezetten nu de tweede positie in de poule, één punt voor los Rojiblancos.

Maribor - Liverpool 0-7

Vanaf de eerste minuut werd al duidelijk dat het een lastige avond zou worden voor de thuisploeg en het kostte Liverpool slechts vier minuten om de eerste treffer te produceren. Mohamed Salah kwam vanaf de zijkant naar binnen en vond Roberto Firmino, die enkel nog hoefde binnen te schieten. De Engelsen wervelden daarna door en Philippe Coutinho en Salah breidden de voorsprong nog voor de twintigste speelminuut uit naar 0-3.

Maribor kreeg daarop even ruimte om op adem te komen, maar kon niet voorkomen dat Salah er vlak voor rust ook nog 0-4 van maakte. The Reds namen na de onderbreking duidelijk gas terug, al werd ook in het tweede bedrijf nog drie keer gescoord. Firmino tekende vlak na de thee voor zijn tweede van de wedstrijd en in de slotfase was het ook raak voor Alex Oxlade-Chamberlain, die als invaller zijn eerste doelpunt voor Liverpool maakte. Trent Alexander-Arnold bepaalde de eindstand op een overtuigende 0-7.

Spartak Moskou - Sevilla 5-1

Spartak en Sevilla lijken samen met Liverpool uit te gaan maken wie zich in de volgende ronde van de Champions League mag melden en de Russen namen na zo’n twintig minuten spelen via Promes het voortouw. De Oranje-international werd van de zijkant bediend door Andrey Eschenko en hoefde vervolgens alleen maar tegen de bal aan te lopen. Sevilla liet het daar echter niet bij zitten en kwam via Simon Kjaer ruim tien minuten later alweer langszij. In de tweede helft was het echter opnieuw Promes die als aanjager fungeerde: Lorenzo Melgarejo maakte er op aangeven van de aanvaller namelijk 2-1 van, waarna Denis Glushakov en Luiz Adriano, met nogmaals een assist voor Promes, de score nog verder uitbreidden. Het slotakkoord was daarna weer voor Promes: de aanvaller sneed vanaf links naar binnen, speelde twee man uit en knalde raak in de verre hoek.