Fraser moet puzzelen: ‘Anders had ik de boel laten staan, hij heeft krediet’

Vitesse treedt donderdag in het kader van de Europa League aan tegen het Belgische Zulte-Waregem en de voorbereiding op dat duel verloopt niet geheel vlekkeloos voor trainer Henk Fraser. De oefenmeester van de Arnhemmers zal geen beroep kunnen doen op Navarone Foor en Tim Matavz, die respectievelijk wegens knieklachten en privéomstandigheden ontbreken. Mason Mount zal daardoor zijn opwachting maken op het middenveld, terwijl Luc Castaignos de kans krijgt in de punt van de aanval.

Vooral het ontbreken van Matavz is een hard gelag voor Fraser: “Anders had ik de boel laten staan. Tim heeft krediet en is onze topscorer. Maar ik heb vertrouwen in Luc. Hij heeft al minuten gemaakt. Nu begint hij. Hij mag het laten zien”, legt de trainer uit in gesprek met de Gelderlander. Fraser weet dat Castaignos weinig ritme heeft, maar heeft er desondanks vertrouwen in: “Dit is een mooi moment voor hem. Een uitwedstrijd met meer ruimte ligt hem misschien wel.”

De spits zelf is in ieder geval blij met de kans en ziet zo dat zijn geduld beloond wordt: “Nee, het heeft me allemaal niet te lang geduurd. Alles gebeurt zoals het moet gebeuren. Tim doet het gewoon goed. Ik moet nu mijn kans pakken.” Vitesse treft in Zulte-Waregem een tegenstander die eveneens nul punten over heeft gehouden aan de eerste ontmoetingen met Lazio en OGC Nice.