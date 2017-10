‘Bestolen’ Drenthe wil taboe doorbreken: ‘Zeker 3,5 miljoen euro, zo sneaky!’

Royston Drenthe voelt zich bestolen door zijn voormalige belangenbehartiger Sigi Lens en zakenpartner Albert van Werkhoven. De ex-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid, die begin dit jaar zijn afscheid als prof aankondigde, vertelt in gesprek met Quote dat hij door toedoen van de twee mannen voor ongeveer drieënhalf miljoen euro is opgelicht.

"Ik wil het taboe doorbreken, jonge gasten waarschuwen voor bepaalde mensen. Broer, dit is wat ik heb meegemaakt. Ik heb het lang in de doofpot gehouden, maar het achtervolgt me", aldus Drenthe. In 2007 verliet de linkspoot Feyenoord voor een dienstverband bij Real en destijds leerde hij Lens kennen. De zaakwaarnemer regelde de transfer naar de Spaanse hoofdstad en beheerde samen met boekhouder Van Werkhoven alle geldzaken namens het voormalig talent.

"Alles was op basis van vertrouwen. Ik wist alleen dat ik in mijn eerste seizoen 1,8 miljoen euro ging verdienen, verder niks. Vanaf toen had hij alles in de hand, zo sneaky! Als ik een nieuwe auto wilde, zorgde hij daar meteen voor. Maar met de verbouwing en het trouwfeest werd het vreemd. Ik moest echt aandringen voor een hoger budget, zeuren om mijn eigen geld, terwijl we allemaal wisten dat het er wel degelijk was. Dat is eigenlijk niet menselijk", vervolgt Drenthe, die stelt dat hij door mislukte investeringen van Lens en Van Werkhoven 'zeker drieënhalf miljoen euro' is kwijtgeraakt.

Drenthe, die volgens het Algemeen Dagblad terugkeert bij Feyenoord om er voorlopig als jeugdtrainer aan de slag te gaan, heeft besloten niet naar de rechter te stappen: "Het gaat jaren duren en heel veel kosten, zonder dat je weet hoe het afloopt. Hoeveel ik nu nog heb? Het is leefbaar. Een bedragje en een bescheiden voetbalpensioen. Maar ik moet binnen een jaar of drie wel aan het werk zijn. Ik kan niet niets gaan doen." Lens ontkent overigens alle beschuldigingen: “Carrières gaan niet stuk op het veld, maar daarbuiten. Ik merkte dat er twee Roystons waren: een die voor je zat en heel beleefd was en een die we niet zagen, die gedoe kreeg met trainers en zaken buiten het veld”, aldus de agent.