Terugkerend fenomeen voor Schöne: ‘Ik heb er geen verklaring voor’

Lasse Schöne moest dit seizoen regelmatig genoegen nemen met een reserverol bij Ajax, maar de laatste weken kan de Deen weer steeds vaker rekenen op een bassiplaats. Het is een terugkerend fenomeen voor Schöne, die sinds zijn komst naar Amsterdam in 2012 nimmer onomstreden was, maar uiteindelijk altijd wel weer een plek in het elftal wist te veroveren.

De veteraan stond in de laatste twee competitiewedstrijden van Ajax negentig minuten op het veld, wat op het middenveld ten koste van Frenkie de Jong ging. "Ik kan wel iets toevoegen aan dit elftal”, vertelt hij in gesprek met Algemeen Dagblad. "Op mijn oude dag werk ik hard en pak ik ballen af. Ik kan de rust bewaren."

En dus geniet de 31-jarige Schöne voorlopig weer het vertrouwen van trainer Marcel Keizer. "Ik ben blij dat hij weer bij mij is uitgekomen. Ik houd er wel van om me in het elftal te vechten", vervolgt de begaafde rechtspoot. "Een verklaring heb ik er niet voor dat ik de trainers blijkbaar altijd opnieuw moet overtuigen."