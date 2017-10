Feyenoord wordt gewaarschuwd: ‘Met de bal aan de voet is hij echt bizar snel’

Evgeniy Levchenko ziet dinsdagavond enigszins kansen voor Feyenoord, in het derde groepsduel met Shakhtar Donetsk in de Champions League. De oud-speler uit Oekraïne waarschuwt echter ook voor de kracht vande club waar hij als kleine jongen fan van was. Volgens Levchenko is bijvoorbeeld Taison ’bizar snel’ met de bal aan de voet.

Shakhtar staat tegenwoordig onder leiding van Paulo Fonseca, de opvolger van Mircea Lucescu. “Lucescu was van de oude stempel, hield afstand met de spelers en trainde kiezelhard”, vertelt Levchenko in gesprek met De Telegraaf. “Fonseca is een menselijkere coach, die meer uit de spelers haalt en meer druk naar voren geeft.”

Shakhtar kan verschillende systemen spelen: 1-4-2-3-1, 1-4-4-2 en 1-4-3-3. Meestal speelt men in het eerste systeem. “Of er ook in De Kuip direct druk wordt gezet, weet ik niet. Shakhtar kan er met Taison, Bernard en Ismaily ook razendsnel uitkomen. Met de bal aan de voet is Taison echt bizar snel.” Levchenko pleit dan ook ervoor om Sven van Beek in de basis te zetten. “Van Beek is sneller, kan daardoor meer herstellen en legt minder risico in zijn spel.”

“Geloof me, Shakhtar kan met die snelle spelers zó goed counteren dat elk foutje wordt afgestraft.” Levchenko wijst erop dat Shakhtar net als Feyenoord problemen in de verdedigende linie heeft. “Yaroslav Rakitskiy en Ivan Ordets staan centraal achterin, zijn niet snel en hebben geen goed gevoel voor positie. Het zijn in mijn ogen de twee zwakste schakels. Bij het doelpunt van Raheem Sterling tijdens Manchester City - Shakhtar zag je Rakitskiy buitenspel opheffen. Dat is het grootste probleem van Shakhtar en dus een kans voor Feyenoord.”