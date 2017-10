Lukaku laat zich gaan: ‘Hij deed het bewust, hij had me kunnen ontwijken’

Romelu Lukaku scoorde dit seizoen al zeven keer in de Premier League namens Manchester United, maar de spits kon zijn ploeg afgelopen weekeinde niet naar een overwinning loodsen in de topper tegen Liverpool (0-0). Lukaku speelde een ongelukkige wedstrijd en kreeg het ook nog aan de stok met Dejan Lovren. Laatstgenoemde claimt dat de Belg op slag van rust opzettelijk op zijn gezicht ging staan.

Scheidsrechter Martin Atkinson nam het voorval niet waar, maar volgens Lovren lijdt het geen twijfel dat Lukaku een rode kaart verdiende. "Mijn eerlijke mening is dat hij het bewust deed", wordt de verdediger maandag in aanloop naar het Champions League-duel van Liverpool met NK Maribor geciteerd door diverse Engelse media. "Hij had me eenvoudig kunnen ontwijken."

"Als het per ongeluk was gebeurd, zou hij zich hebben geëxcuseerd. Hij was nerveus tijdens de wedstrijd, misschien was dat de reden", vervolgt Lovren. Dat Lukaku vrijuit gaat, deert de stopper niet per se. "Het is niet mijn beslissing. Ik kan niet zeggen dat ik teleurgesteld ben. Het is wat het is, we moeten door. Zo zit het voetbal in elkaar, het hoort erbij."