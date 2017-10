‘Van Ginkel moet toch veel meer kunnen, ik mis een beetje de gedrevenheid’

Gastón Pereiro was zondagmiddag met twee doelpunten van grote waarde bij PSV. De Eindhovenaren wonnen met 2-5 van VVV-Venlo en hebben daardoor inmiddels al een voorsprong van vijf punten op Ajax en Feyenoord. Oud-international Willy Dullens was als rapporteur voor De Telegraaf in Venlo aanwezig en was lovend over de Uruguayaan.

“Ik had het idee dat hij tegen VVV in een vrije rol mocht spelen en dat past goed bij hem. Pereiro was de hele wedstrijd in beweging en heeft weinig fouten gemaakt. Hij is sterk in balbezit, kan goed koppen en geeft zelden een bal verkeerd af. Je zag gewoon hoeveel kwaliteit hij heeft”, concludeert Dullens, die zag dat Pereiro het spel bepaalde bij PSV. De rapporteur was onder de indruk van de gedrevenheid van de Uruguayaan.

Overigens was Dullens ook zeer te spreken over Jürgen Locadia. “Na de uitschakeling in Europa gaf hij aan dat het moeilijk was om je voor zo’n wedstrijd op te laden. Dat werd hem toen terecht kwalijk genomen, maar inmiddels toont hij wel karakter”, stelt de oud-international, die Locadia is zijn huidige vorm een kandidaat voor Oranje noemt. “Hij is immers een speler die een doelpunt kan maken. En bij het Nederlands elftal hebben we toch al weinig scorende aanvallers…”

Niet iedereen kon rekenen op lovende kritieken van Dullens. “Luuk de Jong wist zijn niveau nog niet te halen. En Marco van Ginkel... Die moet toch veel meer kunnen”, analyseert Dullens. “Bij hem mis ik juist een beetje de gedrevenheid. Hij is de man die het tempo omhoog zou kunnen gooien op het middenveld. Dat zie ik veel te weinig.”