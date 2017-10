Janssen is basisplaats kwijt; Fenerbahçe wint na vliegende start

Fenerbahçe heeft zijn vierde competitiezege van het seizoen geboekt. De Gele Kanaries scoorden zondag drie keer in de eerste 28 minuten van de wedstrijd en wonnen uiteindelijk met 3-1 van Yeni Malatyaspor. Vincent Janssen viel na 71 minuten in en Robin van Persie zat nog geblesseerd op de tribune.

Fenerbahçe was zogezegd binnen een half uur klaar met Malatyaspor. Ozan Tufan opende na vijf minuten de score: de aanvallende middenvelder kopte hard raak na een goede actie en dito voorzet van Nabil Dirar. Giuliano verdubbelde twee minuten later de marge: de Braziliaan werd voor de keeper gezet door Mathieu Valbuena en plaatste de bal rustig in de verre hoek. Hasan Ali Kaldirim bepaalde de ruststand op 3-0.

In de tweede helft scoorde Fenerbahçe niet meer, maar Malatyaspor deed nog wel wat terug. Batuhan Altintas prikte halverwege het tweede bedrijf van dichtbij binnen na een uitstekende actie van een medespeler, maar verder kwam Malatyaspor niet meer. Bij de bezoekers bleef Nacer Barazite overigens negentig minuten op de bank zitten.