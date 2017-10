De Jong belangrijk voor PSV: ‘En nu Siem de Jong een beetje pesten’

Luuk de Jong scoorde niet, maar was zondag wel belangrijk voor PSV. De aanvaller bereidde de openingstreffer van Jürgen Locadia voor met een goede kaats en stapte uiteindelijk met een 2-5 overwinning van het veld tegen VVV-Venlo. PSV staat nu met 21 bovenaan en heeft vijf punten meer dan Ajax en Feyenoord.

“Na Heerenveen (2-0 verlies, red.) konden wij er zogenaamd niks meer van en nu zijn we volgens jullie zeker weer kampioenskandidaat nummer één. Dat zal je mij niet horen zeggen, want wie had verwacht dat we nu al vijf punten los zouden staan? Maar dat opportunistische is juist ook wel leuk”, aldus De Jong in gesprek met Metro.

PSV neemt het volgende week zondag in een lunchwedstrijd op tegen Heracles Almelo en late rop die dag spelen de achtervolgers Feyenoord en Ajax tegen elkaar. De 27-jarige De Jong gaat dat duel kijken, zo vertelt hij: “En in aanloop naar Feyenoord-Ajax kan ik ook weer een oude traditie oppakken, namelijk appen met Siem. Het is leuk om elkaar een beetje te pesten via de app. Dat heb ik vorig seizoen wel gemist, haha.”

De Jong, dertienvoudig international van het Nederlands elftal, keerde in de zomer van 2014 terug naar Nederland, na uitstapjes bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United. Hij maakte tot dusverre 67 doelpunten in 134 wedstrijden voor PSV, maar zijn laatste competitietreffer dateert alweer van 11 maart (Go Ahead Eagles, 1-3).