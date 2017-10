‘Ik ben zo blij, het was mijn droom om in PSV 1 te spelen en te scoren’

Mauro Júnior maakte zondag zijn debuut voor PSV. De aanvaller kwam bij het begin van de tweede helft in het veld voor Steven Bergwijn en maakte na 72 minuten zijn eerste doelpunt in het eerste van de Eindhovenaren.

“Ik ben zo blij vandaag”, zei de achttienjarige aanvallende middenvelder voor de camera van FOX Sports. “Vanaf mijn eerste bezoek aan PSV is het een grote droom van mij om in het eerste elftal van PSV te mogen staan en te scoren.” Mauro had niet verwacht in de selectie te zitten, maar door de blessure bij Hirving Lozano kwam er een plaatsje vrij.

✅ 46’ Mauro Júnior valt in en debuteert

✅ 72’ Mauro Júnior scoort zijn EERSTE voor PSV Geplaatst door voetbalzone op zondag 15 oktober 2017

“Ik denk dat dat goed ging en nu heb ik de kans gekregen. Wat mijn doel is? Natuurlijk wil ik graag bij het eerste elftal blijven, maar ik moet elke dag hard werken en in mezelf geloven. Dan moet ik de kans pakken als ik die krijg”, aldus Mauro Júnior, die al wel zeven keer in actie kwam voor de beloften van PSV.

De voormalig international van Brazilië Onder-17 maakte in juni de overstap van Desportivo Brasil naar PSV en tekende een contract tot de zomer van 2022. Hij liep al meermaals stage op De Herdgang en deed vorig seizoen mee in oefenwedstrijden en toernooien met de beloften. De club moest echter wachten tot hij achttien jaar was.