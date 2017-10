Napoli is aluminium dankbaar in Rome en slaat gat met Juventus

Napoli heeft zaterdagavond optimaal weten te profiteren van het puntverlies van Juventus eerder op de dag. De succesformatie van Maurizio Sarri wist de topper met AS Roma in zijn voordeel te beslissen en heeft inmiddels een gat van vijf punten geslagen met de titelverdediger, die ook Internazionale nog voor zich moet dulden op de ranglijst: 0-1. Het betekende voor de koploper alweer de achtste overwinning in net zoveel wedstrijden dit seizoen in de Serie A.

Napoli had in aanloop naar de topper in Stadio Olimpico nog geen punten laten liggen, maar trof met Roma een ploeg in vorm. De Romeinen wonnen hun vijf laatste duels in alle competities en begonnen, zonder de geblesseerde Kevin Strootman maar met Rick Karsdorp voor het eerst bij de wedstrijdselectie, vol goede moed aan de krachtmeting. Toch was het de ploeg van Sarri die na twintig minuten voetballen brutaal de leiding nam.

Een pass van Dries Mertens belandde via Daniele De Rossi met een gelukje voor de voeten van Lorenzo Insigne, waarna de Italiaans international Alisson het nakijken gaf met een schot in de korte hoek: 0-1. Napoli bleef vervolgens de bovenliggende partij in de eerste helft en kreeg via Mertens en Marek Hamsik mogelijkheden om de score verder op te voeren. Zij vonden met het hoofd echter beiden Alisson op hun weg. De thuisploeg stelde daar behoudens een zwakke kopbal van Edin Dzeko weinig tegenover.

Na de onderbreking bleven de bezoekers aanvankelijk domineren. Mertens schoot na slordig balverlies van Kostas Manolas rakelings voorlangs, terwijl een schot van Hamsik simpel door Alisson gepakt kon worden. Roma had op dat moment nog niet op doel geschoten, maar was halverwege de tweede helft wel opeens dicht bij de gelijkmaker. Een kopbal van Federico Fazio belandde via de vingertoppen van José Manuel Reina echter op de paal. Karsdorp bleef de gehele wedstijd op de bank en hij zag Dzeko in de slotfase nog de deklat raken.