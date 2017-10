Dramatisch Arsenal raakt verder achterop na dure misser Özil

Arsenal wacht na vier wedstrijden nog altijd op zijn eerste uitzege dit seizoen in de Premier League. Het elftal van Arsène Wenger kwam zaterdagavond via Per Mertesacker nog wel op voorsprong op bezoek bij Watford, maar viel in de tweede helft zwaar door de mand en keerde uiteindelijk puntloos huiswaarts: 2-1. Door de nederlaag staat Arsenal nu op een zesde plaats; de achterstand op koploper Manchester City bedraagt inmiddels negen punten.

Arsenal was zonder sterspeler Alexis Sánchez afgereisd naar Vicarage Road, terwijl de net van een blessure teruggekeerde Mesut Özil genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Zonder het duo had de Londense formatie moeite om grip te krijgen op het duel. Het elftal van Wenger grossierde in foutieve passes, waardoor de thuisploeg betrekkelijk eenvoudig op de been kon blijven in de openingsfase. Een simpele redding van Heurelho Gomes op een afstandsschot van Mohamed Elneny betekende het eerste serieuze wapenfeit voor een zeer pover acterend Arsenal na 35 minuten spelen.

Watford, waar Daryl Janmaat negentig minuten op de bank zak, leek de thee zo zonder kleerscheuren te halen, maar moest op slag van rust toch het hoofd buigen. Granit Xhaka bracht de bal uit een hoekschop tot aan Mertesacker, die Gomes vervolgens geen schijn van kans gaf met een kiezelharde kopstoot: 0-1. De Duitse verdediger luisterde zijn eerste basisplaats in de Premier League sinds 532 dagen zo op met een doelpunt. Arsenal kreeg vervolgens via Xhaka en Héctor Bellerín kansen om de score nog in de eerste helft verder op te voeren, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan.

De opleving van the Gunners bleek echter van zeer korte duur. Watford kwam beduidend sterker uit de kleedkamer en was via Richarlison al snel dicht bij de gelijkmaker. Het afstandsschot van de Braziliaan krulde echter rakelings voorbij het doel van Petr Cech. Aan de andere kant voorkwam Gomes met een knappe redding dat Alex Iwobi de 0-2 kon maken na een intelligente steekpas van invaller Mesut Özil, die niet veel later zelf ook faalde oog in oog met de Braziliaanse doelman.

Watford mocht daardoor blijven hopen op een resultaat en slaagde er twintig minuten voor tijd uiteindelijk in de stand gelijk te trekken. Een overtreding van Bellerín op de uitblinkende Richarlison werd door scheidsrechter Neil Swarbrick bestraft met een strafschop, waarna Troy Deeney zich ontfermde over het buitenkansje: 1-1. Watford maakte daarna jacht op de overwinning en kreeg in de tweede minuut van de blessuretijd loon naar werken. Tom Cleverley kon van dichtbij scoren na een scrimmage voor het doel van Cech.