‘Na een paar goede duels kreeg ik al de vraag wat ik nog bij FC Twente deed’

Oussama Assaidi werd eind vorig jaar met hoge verwachtingen binnengehaald bij FC Twente, maar de Marokkaans international kende door blessureleed een moeizame start in Enschede. De aanvaller begint zich nu pas echt te onderscheiden voor het team van René Hake en is blij dat hij ook tijdens zijn herstel het vertrouwen van de trainer bleef voelen.

“Je hebt trainers die je dan links laten liggen of iets zeggen terwijl je weet dat ze het niet menen, maar de waardering was oprecht. Hij, de mensen van de medische staf en de club hebben nog wat te goed van mij”, blikt Assaidi in gesprek met TC/Tubantia terug op die moeizame beginperiode. Op een vertrek is de buitenspeler, die in het verleden uitkwam voor onder meer sc Heerenveen, Liverpool, Stoke City en Al-Ahli, dan ook nog niet uit.

“Na de wedstrijd tegen Heracles Almelo kreeg ik bij Studio Sport de vraag wat ik nou nog in Enschede deed... na een paar goede wedstrijden, zo opportunistisch is het dus.” Assaidi is echter nog niet klaar in Enschede en is er trots op dat de supporters ook in deze periode met tegenvallende resultaten naar het stadion blijven komen: “Ik heb nog niet mijn niveau van Heerenveen, zit eigenlijk pas in de voorbereiding.”