Wenger verwacht contractverlenging: ‘Ik denk dat hij bij gaat tekenen’

Het is nog altijd de vraag of Mesut Özil zijn contract bij Arsenal gaat verlengen. De Duitse middenvelder ligt tot medio 2018 vast bij the Gunners, maar manager Arsène Wenger heeft nog altijd goede hoop dat hij zijn contract gaat verlengen. “Ik kan jullie niet vertellen wat er in zijn hoofd speelt”, wordt de Fransman geciteerd door Sky Sports.

“Ik denk werkelijk dat hij bij gaat tekenen. Daar ben ik altijd positief over”, laat Wenger weten. “We leven in een wereld waar mensen een mening hebben. Sommigen daarvan zijn juist, maar soms blijken die meningen over lange termijn niet juist. Je hebt spelers met kwaliteit nodig en Özil is een van de beste spelers ter wereld.”

Het contract van Jack Wilshere loopt ook volgende zomer af, maar hij moet eerst zijn fitheid bewijzen om een nieuwe verbintenis te krijgen bij Arsenal. Wenger gelooft desondanks dat Wilshere komende zomer namens Engeland op het WK zou kunnen staan. “Ik zou niet bang zijn om met hem te spelen. Hij is bijna klaar om in de Premier League te spelen.”