Bosz memoreert: ‘Ik ging schelden, ik heb ze rondjes laten lopen’

Sinds afgelopen zomer staat Peter Bosz aan het roer bij Borussia Dortmund. Zijn start in Duitsland is voortvarend: uit de eerste zeven competitiewedstrijden werden negentien punten gepakt, waardoor die Borussen momenteel lijstaanvoerder van de Bundesliga zijn. De oefenmeester noemt een opmerkelijk verschil met het werken in Nederland.

Zijn spelersgroep was afgelopen week drie dagen vrij geweest door de interlandperiode. Bosz hoefde zijn spelers echter niet op te laden. “Wat denk je? Meteen het beste positiespel dat ik tot nu toe zag. In Nederland, als we op donderdag vrij waren geweest en we gingen op vrijdag weer trainen, ergerde ik me het eerste half uur kapot”, herinnert Bosz zich in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Ik ben gaan schelden, heb ze rondjes laten lopen. Alles geprobeerd. Maar het had geen zin, dus liet ik het op den duur maar gaan, accepteerde ik het”, stelt de oefenmeester, die denkt dat dit door de cultuur in Duitsland komt. “Het is niet zo dat ze hier een betere techniek hebben of harder kunnen sprinten. Het is omdat ze het kennelijk kunnen opbrengen om vanaf de eerste minuut geconcentreerd te zijn.”