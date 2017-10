Bekritiseerde Cahill wacht mogelijk straf na ‘gesponsorde’ viering goals

Tim Cahill was in de wedstrijd van Australië tegen Syrië de gevierde man met twee belangrijke kopgoals (2-1). De routinier zorgde ervoor dat the Socceroos zich volgende maand nog kunnen plaatsen voor het WK ten koste van Honduras, maar de wijze waarop de aanvaller van Melbourne City zijn doelpunten vierde, gaat mogelijk nog een staartje krijgen.

In de 13e minuut kopte hij de gelijkmaker binnen en in de 110e minuut maakte de voormalig speler van Everton de winnende 2-1. Waar hij doorgaans zijn doelpunten bij de cornervlag viert, deed hij nu met gespreide armen een vliegtuig na. Bij het teruglopen naar zijn eigen helft na de 2-1 maakte hij met zijn handen ook nog de letter T. Dit zou volgens Australische media een verwijzing zijn naar TripADeal, dat hem in ruil hiervoor zou betalen. Veel fans van Australië laten via sociale media hun afkeuring blijken over de acties van Cahill.

Het bedrijf plaatste na de wedstrijd een bericht op Instagram met de tekst: "Hebben jullie Tim Cahill, onze gloednieuwe ambassadeur, gezien na zijn winnende goal vanavond? Gefeliciteerd Tim!". Ook Cahill maakte op Instagram een verwijzing naar het bedrijf. Reclame-uitingen tijdens wedstrijden zijn verboden, maar het is nog niet duidelijk of de FIFA ook een onderzoek zal starten naar de manier waarop Cahill zijn doelpunten vierde.