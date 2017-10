‘Real Madrid gaat Ödegaard voor twee seizoenen verhuren in LaLiga’

Martin Ödegaard speelt momenteel op huurbasis bij sc Heerenveen, maar naar verluidt gaat de Noorse groeibriljant van Real Madrid na het lopende seizoen Friesland verlaten en terugkeren naar Spanje. Niet de Koninklijke zou de volgende bestemming zijn voor Ödegaard, maar Valencia, zo claimt El Gol Digital.

De achttienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler speelt sinds begin dit jaar bij de Friese club, waarvoor hij tot op heden 25 keer in actie kwam, met één doelpunt en drie assists tot gevolg. Ödegaard heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Heerenveen zag als een opstapje naar het grote werk, maar zijn droom om een vaste basiskracht te worden bij Real laat naar verluidt nog op zich wachten.

El Gol Digital stelt donderdag namelijk dat Real en Valencia, ondanks de slechte relatie tussen de twee clubs, al tot een akkoord zijn gekomen over een verhuur van twee seizoenen, wanneer Ödegaard in 2018 Friesland verlaat. De negenvoudig Noors international, die tot medio 2021 vastligt in de Spaanse hoofdstad, zou een dienstverband bij Valencia wel zien zitten.