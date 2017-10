‘Ten Hag doet bij FC Utrecht hetzelfde als Guardiola: vernieuwen’

Het Nederlands elftal is op zoek naar een opvolger voor Dick Advocaat en Urby Emanuelson denkt dat Erik ten Hag de bagage heeft om de nieuwe bondscoach te worden. De verdediger annex middenvelder werkt bij FC Utrecht met hem samen en is onder de indruk geraakt van de 47-jarige Ten Hag.

Het pleit voor Ten Hag dat hij, zo vertelt Emanuelson, mooi voetbal wil spelen, maar tegelijkertijd bereid is om zijn spelconcept aan te passen als dat in verband met de tegenstander beter is. “Mooi voetbal is leuk, maar uiteindelijk komt het resultaat op één. Die eigenschap is hem wel toevertrouwd”, aldus Emanuelson tegen Voetbal International.

Emanuelson voegt eraan toe dat hij onder Ten Hag nog iedere dag bijleert: “In alles zie je dat hij ervaring heeft opgedaan bij Bayern München. Hij durft af te wijken van de geijkte, traditionele paden. In feite doet hij hetzelfde als wat Josep Guardiola deed, toen hij van Barcelona naar Duitsland overstapte: vernieuwen”, besluit de voormalig international.

Ten Hag begon zijn trainerscarrière als assistent bij achtereenvolgens FC Twente en PSV en stond bij Go Ahead Eagles voor het eerst op eigen benen. Van 2013 tot 2015 ging hij als trainer van het tweede elftal aan de slag bij Bayern en daarna stapte hij over naar De Galgenwaard. Ten Hag kreeg vorig jaar de Rinus Michels Award uitgereikt voor Beste Trainer.