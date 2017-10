‘Barcelona doet vijfde poging met bod van 134 miljoen euro’

Barcelona geeft de strijd om Philippe Coutinho niet op. De club uit Catalonië bracht in de zomer diverse biedingen uit op de aanvallende middenvelder en wil in januari een nieuwe poging wagen, zo schrijft de Daily Mail. De krant maakt melding van een aanstaand bod van omgerekend ruim 134 miljoen euro.

Barcelona meldde zich in de afgelopen transferperiode vier keer op Anfield. Barcelona begon met een bod van 80 miljoen euro en bood later 85 miljoen exclusief 15 miljoen aan variabelen. Daarna volgde een derde aanbieding, van 90 miljoen exclusief 40 miljoen aan bonussen, en het vierde voorstel bedroeg naar verluidt 110 miljoen exclusief 40 miljoen aan variabelen. Nu zou men dus een vast bedrag van 134 miljoen willen betalen.

Voormalig directeur Albert Soler en voorzitter Josep Maria Bartomeu bevestigden in september dat zij Coutinho hebben proberen te contracteren: “Liverpool vroeg na weken van aanbiedingen en gesprekken een bedrag van 200 miljoen euro. Dat besloten we niet te doen”, zei Soler. Bartomeu: “Ik ga niet zeggen hoeveel wij boden, maar zij vroegen 200 miljoen. Wij gingen geen 150 of 200 miljoen geven, dus besloten uit de onderhandelingen te stappen.”

“Ons bod was in ieder geval lager dan 100 miljoen euro, maar dat bedrag had door bonussen nog op kunnen lopen naar 120 miljoen euro”, liet de president optekenen in een interview met TV3. De 25-jarige Philippe Coutinho maakte in de winter van 2013 de overstap van Internazionale naar Liverpool en speelde sindsdien 187 wedstrijden voor the Reds. Daarin kwam de Braziliaans international tot 45 doelpunten en 38 assists.