‘Man United deelt nieuw contract uit na weigeren ‘mega-money move’’

Juan Mata heeft een lucratief aanbod uit de Chinese Super League afgewezen, zo melden verschillende Engelse media. De vertegenwoordigers van de Spanjaard zouden benaderd zijn door bemiddelaars om te praten over een vertrek bij Manchester United, maar Mata heeft een transfer geweigerd.

Een onbekende Chinese club bood de aanvallende middenvelder de kans om fors meer te gaan verdienen dan zijn huidige weeksalaris van ruim 184.000 euro bij the Red Devils. Mata’s contract in Manchester loopt komende zomer af, maar de gedeeld koploper in de Premier League wil nu de optie in zijn contract lichten waarmee zijn contract met een jaar wordt verlengd. Ook het contract van ploeg- en landgenoot Ander Herrera loopt eind juni af.

Manchester United wil Herrera een nieuw contract aan gaan bieden, om daarmee zijn waarde voor de ploeg te onderschrijven. De 28-jarige middenvelder is na de komst van Nemanja Matic zijn basisplek verloren, maar José Mourinho zou nog altijd vertrouwen in hem hebben. Herrera begon dit seizoen in nog geen enkele competitiewedstrijd in de basis, maar vanwege blessures van Paul Pogba en Marouane Fellaini lijkt de kans groot dat hij zaterdag gaat starten tegen Liverpool.