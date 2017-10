Arsenal gaat langer door met aankoop van twintig miljoen euro

Calum Chambers heeft zijn contract bij Arsenal met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2021. De 22-jarige rechterverdediger kwam dit seizoen door blessureleed pas 73 minuten in actie in de Premier League, maar de directie en technische staf hebben kennelijk voldoende vertrouwen in de kwaliteiten van Chambers.

Chambers komt uit de jeugdopleiding van Southampton en speelde 25 wedstrijden in het eerste elftal van the Saints. Hij maakte in de zomer van 2014 voor circa twintig miljoen euro de overstap naar Arsenal en werd vorig seizoen verhuurd aan Middlesbrough. Sinds dit seizoen is hij dus weer terug in het Emirates Stadium.

Chambers staat in dienst van Arsenal op drie doelpunten en drie assists in zestig wedstrijden en won in 2014 de Community Shield. Zijn debuut voor de nationale ploeg van Engeland maakte Chambers in september 2014, in de oefenwedstrijd tegen Noorwegen. Inmiddels staat hij op drie interlands.