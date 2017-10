‘Klaassen maakt ook niet het verschil en kijk naar Tete, die was dramatisch’

Het Nederlands elftal zag dinsdagavond het laatste restje hoop op deelname aan het WK van volgend jaar verdampen en is er zodoende voor de tweede keer op rij niet bij op een groot eindtoernooi. Ben Wijnstekers herkent de situatie aangezien hij zelf deel uitmaakte van de generatie die in de jaren ’80 weinig succesvol was. Volgens de oud-Feyenoorder zal het nog wel even duren voordat Oranje weer een ploeg heeft staan die mee kan met de wereldtop.