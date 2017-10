‘Keizer probeert één keer iets en de Ajax-spelers begrijpen het al niet meer’

Oranje heeft zich niet weten te kwalificeren voor het WK in Rusland volgend jaar zomer en Nederlandse clubs presteren dramatisch in Europees verband. Gertjan Verbeek ziet de staat van het Nederlandse voetbal met lede ogen aan en zegt dat er een voorbeeld moet worden genomen aan de filosofie in Duitsland.

"In de Bundesliga hebben de meeste trainers twintig gelijkwaardige spelers, multifunctioneel inzetbaar. Daar variëren ze met systemen", steekt Verbeek van wal in gesprek met ELF Voetbal. De clubloze trainer zegt dat iedere Duitse ploeg meerdere systeem beheerst. "TSG Hoffenheim heeft een hoofdtrainer van dertig jaar oud (Julian Nagelsmann, red.), die iedere week in een andere samenstelling speelt en daarmee van Bayern München wint."

De ex-trainer van 1. FC Nürnberg en VfL Bochum constateert dat het rouleren van spelers en andere spelsystemen invoeren bij Nederlandse clubs heel moeilijk gaat: "Marcel Keizer probeert één keer iets anders en de spelers van Ajax begrijpen er al niets meer van. Duitsland loopt mijlenver voor", aldus Verbeek, die zegt dat de opleiding van trainers de oorzaak hiervan is: "Coaches worden hier volgens te starre regels opgeleid. We hebben tien of vijftien jaar stilgestaan."