Luis Suárez: ‘Ik had het er moeilijk mee gehad als hij niet op het WK zou zijn’

Jorge Sampaoli was dinsdagavond lokale tijd vol lof over het optreden van Lionel Messi in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd van Argentinië in tegen Ecuador. Met drie treffers leidde de sterspeler zijn vaderland naar het WK in Rusland (1-3). Maar ondanks het fraaie optreden hoopt Sampaoli dat zijn ploeg straks in Rusland niet alleen op de aanvoerder zal leunen.

"We zullen ervoor moeten zorgen dat we niet zo afhankelijk zijn van hem. Niet alles in het team moet om Messi draaien", zo benadrukte de bondscoach van Argentinië. "Gelukkig heeft de beste speler ter wereld de Argentijnse nationaliteit. Ik vertelde de groep dat 'Messi niet een WK schuldig was aan Argentinië' maar dat 'voetbal een WK schuldig was aan Messi'." Ondanks de moeizame kwalificatie was hij te spreken over zijn team. "We hebben een grote stap vooruit genomen. Ik hoop dat we in de tijd die we nu nog hebben er straks in Rusland ook kunnen staan zoals we vandaag hebben gedaan."

"Godzijdank hebben we ons doel gehaald", reageerde Messi na afloop. "We bleven kalm, dat was het belangrijkste. Het zou heel gek zijn geweest als we het WK niet hadden bereikt. Deze groep verdiende het om zich te kwalificeren. Het was niet fair wat er gebeurde tijdens de vorige drie toernooien. Tijdens deze voorronde moesten we lijden, maar hopelijk kunnen we volgend jaar alles goedmaken."

Messi besloot de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks met 21 doelpunten, evenveel als ploeggenoot Luis Suárez. Uruguay plaatste zich als nummer twee voor het WK in Rusland. Suárez is blij dat Messi volgend jaar zomer aan het WK zal deelnemen. "Ik heb een vriendschap met Messi. Ik had het er moeilijk mee gehad als hij niet op het WK zou zijn. Dit bewijst maar weer hoe moeilijk de kwalificatiereeks in Zuid-Amerika is. Argentinië stond op het punt om uitgeschakeld te worden en Colombia ook."