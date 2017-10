‘Hoe heeft de FIFA het verzonnen, doelsaldo boven onderling resultaat?’

Het Nederlands elftal mist voor de tweede keer op rij een groot toernooi. Na het EK 2016 bleek ook deelname aan het WK 2018 te hoog gegrepen. De Nederlandse kranten staan na afloop stil bij het afscheid van Arjen Robben als international en ook in de buitenlandse pers wordt de aanvaller belicht. Robben zwaaide dinsdag af met een dubbelslag tegen Zweden (2-0), die niet genoeg was om Oranje naar het WK te loodsen.

"Dat was het dan", schrijft het Algemeen Dagblad. Niet alleen de uitschakeling, maar ook het afscheid van Robben komt volgens de krant hard aan. De aanvoerder laat een 'gapend gat' achter bij Oranje. "Zoveel inspiratie bij jezelf op kunnen roepen, nota bene op zo'n bij voorbaat uitzichtloze avond: het tekent Robben, het fenomeen uit Bedum, dribbelwonder zoals je ze nog zelden ziet." Het dagblad vraagt zich af hoe het kan dat 'het zo beperkte' Zweden boven Oranje is geëindigd. In beide onderlinge duels was Oranje volgens de krant sterker. "Hoe heeft de FIFA het in vredesnaam kunnen verzinnen: doelsaldo laten prevaleren boven onderling resultaat?"

De Telegraaf stelt dat de KNVB in de toekomst vaker moet kiezen voor wedstrijden in Rotterdam. Tegen Zweden werd gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. "Stelt de KNVB het sportieve aspect in de toekomst echt voorop, dan zal de bond vaker moeten uitwijken naar De Kuip. Een wens die sterk leeft bij de internationals, hoewel het publiek en de omstandigheden gisteren in de ArenA prima waren. Alleen ontbrak de gedroomde ontknoping, maar dat heeft nergens anders aan gelegen dan aan spelers, trainers en KNVB-bestuurders."

'Jaloers op de tegenstander', kopt Trouw. "Daar lopen de Zweden, jaloersmakend, met hun uitgangspositie ook waardoor ze zo gereserveerd kunnen spelen als ze deze avond spelen", schrijft het dagblad. "Teamverband, dat kunnen zij smeden, zit in hun aard. Ons sterkste punt is het niet." Voor een korte periode, was dat wel zo, rond het WK 2014 bijvoorbeeld. "Aan een strakke hand, toen die van Louis van Gaal. Maar als het langer duurt en we toch weer gaan denken dat we beter zijn dan we zijn en de kwaliteit neemt juist alleen maar af, dan gaat het fout, goed fout."

Ook in de buitenlandse pers wordt bericht over de eliminatie van Nederland. In België is Het Nieuwsblad positief gestemd over de toekomst van Oranje. "Geen voetbalmirakel, wel een teken van hoop voor de Nederland-fans: het Nederlandse elftal rechtte de rug, maar na een rampzalige campagne was dat niet genoeg voor een WK-ticket." BILD, nooit te beroerd om Oranje te provoceren, kopt: 'Nederland boekt zomervakantie 2018'. "Bayern München-ster Robben gaf de fans met een Doppelpack nog hoop, maar de 7-0 was nooit echt dichtbij. Morgen kunnen de Nederlanders hun zomervakantie boeken."

Het Spaanse Sport spreekt van het verhaal van een aangekondigde dood. Een 'briljante generatie' die indruk maakte in 2010 en 2014 is ten einde, meent de krant. "Voor Arjen Robben waren het zijn laatste momenten als international. De oude glorie bij Oranje is verdwenen. Spelers zoals Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay zijn er nog niet klaar voor. Daar krijgt Oranje de rekening voor gepresenteerd. Een nieuwe leider is er niet."