Boze Dost moet op tong bijten: ‘Er zijn allerlei dingen die mij irriteren’

Bas Dost stond dinsdag met de pest in zijn lijf voor de camera van de NOS. Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd om zich voor het WK in Rusland te plaatsen en hij irriteert zich over 'allerlei dingen'. Dost erkent dat het een bijna onmogelijke opgave was om met zeven treffers van Zweden (2-0) te winnen. "We hebben er veel aan gedaan, maar 7-0 was misschien iets te veel van het goede."

"Toen ik ging warmlopen en Arjen Robben de 2-0 maakte, hoopte ik dat we snel voor rust nog een keer zouden scoren. Als een paar kansjes wat gunstiger uitpakken, dan ga je misschien met 4-0 rusten. En dan ga je er écht in geloven." Dost viel na rust in, maar het mocht niet baten. "Als je ziet hoe wij vandaag spelen... En dan gaan zij wél de play-offs in en wij niet. Dat is teleurstellend. Ik schaam me ook wel lichtelijk, moet ik zeggen. Wij zijn in mijn ogen veel beter dan Zweden."

"Maar je moet altijd naar jezelf kijken. Er zijn echt een heleboel dingen niet goed gegaan. Ik ga er nu niet over uitweiden, maar er zijn allerlei dingen die mij irriteren. Als ik toch één punt moet aanhalen: de goal die ik uit bij Zweden maakte, dat was een zuivere goal." Dost erkende dat hij voor het meest veilige antwoord koos, omdat hij ook iets over zijn rol, het team of de bondscoach had kunnen zeggen. "Exact, dat heb je helemaal goed gezien."