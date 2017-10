Advocaat zet deur op een kier: ‘Ik doe net als Van Gaal en zeg nooit nooit’

Het bondscoachschap van Dick Advocaat zit er officieel over twee oefenwedstrijden op, nu het Nederlands elftal zich niet voor het WK in Rusland heeft geplaatst. Toch hield de zeventigjarige Hagenaar dinsdagavond na de 2-0 winst op Zweden de deur voor een nieuw contract op een kier. "Ik doe net als Louis van Gaal en zeg nooit nooit."

"Ik neem afscheid, maar nu nog niet", toonde Advocaat zich aanvankelijk stellig, in gesprek met de NOS. "!Ik ben er sowieso nog een maand. Ik ben ingehuurd tot eind november, óf tot en met het WK, als we dat zouden halen. De KNVB moet nu maar zorgen dat ze met een goede kandidaat komen."

"Of het uitgesloten is dat ik doorga? Als jij dat graag wil horen, dan is dat uitgesloten. Laten we maar afwachten waar de KNVB mee komt." Advocaat stapte halverwege de kwalificatiereeks van Oranje in, als opvolger van Danny Blind. Vier zeges in vijf duels waren niet voldoende. Advocaat constateerde dan ook dat er iets moet veranderen op de lange termijn.

"Je ziet aan landen als Zweden en IJsland: als je in een vast stramien speelt en iedereen weet wat-ie moet doen, kun je veel bereiken. Dat laten zij zien. Maar naar de toekomst toe heeft Nederland genoeg goede spelers die het op kunnen pakken", sloot de bondscoach positief af.