Sergio Ramos reageert op PSG-rel: ‘Dat zal nooit gebeuren bij Madrid’

Neymar en Edinson Cavani zouden weer op goede voet met elkaar staan nadat de twee aanvallers vorige maand in een wedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Olympique Lyon (2-0 winst) bakkeleiden over wie een vrije trap en een penalty voor zijn rekening zou nemen. Sergio Ramos zegt dat dergelijke incidenten bij Real Madrid zijn uitgesloten.

"Dat zal nooit gebeuren bij Madrid, omdat alles van tevoren is afgesproken", zegt de verdediger van de Koninklijke in gesprek met France Football. "Alles is hier georganiseerd en gecoördineerd. Cristiano (Ronaldo, red.) neemt de penalty's en als hij dat niet doet, dan neem ik ze. Er staat bij iedere wedstrijd zelfs een derde naam op het lijstje."

"Cavani en Neymar zijn twee geweldige spelers en ik weet zeker dat ze een bepaalde afspraak erover gaan maken", vervolgt de aanvoerder van Real, die net als Ronaldo en de twee aanvallers van PSG is genomineerd voor de Ballon d'Or. De Spaans international gaat in het vraaggesprek ook kort in op zijn bijzondere relatie met Zinédine Zidane: "Het is een prachtige relatie, ik heb een vriend voor het leven als coach. Diego Maradona zei eens: 'Het is wit of zwart, maar nooit grijs.' En dat is ook het geval met Zidane."