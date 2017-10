‘Modieuze’ Depay gefileerd: ‘Om van de winterwanten maar te zwijgen’

Oranje moest zaterdagavond na de monsterzege van Zweden op Luxemburg (8-0) een grote overwinning boeken op Wit-Rusland, maar het Nederlands elftal kwam niet verder dan 1-3, mede door een benutte vrije trap van Memphis Depay in blessuretijd. Henk Spaan heeft zich tijdens de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd geërgerd aan de attitude van de aanvaller.

"De lichaamstaal van Depay was niet om aan te zien. Om van de winterwanten maar te zwijgen. Ik kan me niet voorstellen dat deze gebreide onzin door zijn peergroup als cool is opgevat. Als provocatie schoot het handschoeisel ook tekort, tenzij het beeld van lulletje rozenwater tegenwoordig hipper dan hip is", schrijft Spaan in zijn column voor Het Parool.

Spaan geeft cynisch aan dat de buitenspeler van Olympique Lyon wellicht een 'modestatement' heeft gemaakt met zijn handschoenen, maar dat het voetballend te wensen overliet: "De ballen sprongen van hot naar haar, wat ook bij de niet onaardig spelende Ryan Babel opviel. Vroeger namen Nederlandse voetballers weleens een bal vloeiend aan. Zelfs bij Arjen Robben springen ze nu weg."