‘Daarmee staat hij momenteel gelijk met Ronaldo en Messi, hij is zó goed’

Harry Kane is op dreef, zowel bij Tottenham Hotspur als bij de nationale ploeg van Engeland. De 24-jarige spits imponeert met zijn scoringsdrift en dat zorgt voor veel lyrische analyses in zijn thuisland. Ian Wright, voormalig spits van onder meer Arsenal en Engeland, zegt dat Kane veel records zal hebben gebroken wanneer hij besluit te stoppen met voetbal.

"Ik mag wel stellen dat ik het een en ander weet van spitsen en ik geloof oprecht dat hij nationale records gaat breken", schrijft Wright in zijn column in the Sun. "Wanneer Harry zijn schoenen aan de wilgen hangt, zou ik verbaasd zijn als hij Wayne Rooney niet voorbij is gestreefd met zijn record van 53 doelpunten voor the Three Lions. Zijn scoringsdrift staat momenteel gelijk aan die van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi."

"Ik zeg nog niet dat hij al net zo goed is als die twee, maar wanneer zij een kans krijgen, scoren ze, net zoals Kane. En voordat iemand me beschuldigt hem te hypen om hem vervolgens naar beneden te halen; dat zal niet gebeuren. Harry is zó goed, met zo'n solide basis... Niemand kan hem naar beneden halen." Dit seizoen heeft Kane reeds vijftien doelpunten gemaakt voor club en land, terwijl Messi op veertien goals staat en Ronaldo op negen.