Lozano keert vervroegd terug bij PSV vanwege schouderblessure

Hirving Lozano komt in de nacht van dinsdag op woensdag niet in actie in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Honduras. De aanvaller heeft tijdens de training een elleboogblessure opgelopen en keert derhalve vervroegd terug bij PSV, zo meldt de NOS.

Het is nog onduidelijk hoe lang de 22-jarige linksbuiten moet revalideren en het is dus ook onduidelijk of hij de competitiewedstrijd van aanstaande zondag tegen VVV-Venlo aan zich voorbij moet laten gaan. Mexico gaat op bezoek bij Honduras, maar is al zeker van deelname aan het WK in Rusland van volgend jaar zomer.

“Het is jammer dat Lozano er niet bij is, maar dit biedt ook weer kansen voor een ander. Lozano raakte geblesseerd aan de schouder en is daar nog op het trainingsveld aan behandeld. We hebben de nodige onderzoeken uitgevoerd en hebben samen met zijn club besloten dat hij terugkeert naar Nederland om verder te revalideren”, aldus bondscoach Juan Carlos Osorio.

Lozano is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van PSV. De negentienvoudig international van Mexico, drie doelpunten, kwam voor een miljoenenbedrag over van CF Pachuca en maakte tot dusverre zes treffers in acht officiële optredens voor PSV. Daar gaf Chucky, die nog tot medio 2023 vastligt, ook nog vier assists bij.