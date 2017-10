Ierland dompelt Wales in rouw en mag blijven hopen op WK

Wales ontbreekt volgend jaar op het WK in Rusland. De halvefinalist van het afgelopen EK ging maandagavond zonder sterspeler Gareth Bale op eigen veld onderuit tegen Ierland en verloor zijn tweede plaats in poule D zo aan the Boys in Green. Servië verzekerde zich tegelijkertijd dankzij een nipte zege op Georgië van de groepswinst en plaatste zich zo direct voor het eindtoernooi.

Wales – Ierland 0-1

Wales schoot voor eigen publiek aanvankelijk furieus uit de startblokken. Het bezoek uit Ierland werd vanaf de eerste minuut met de rug tegen de muur gezet, maar overleefde een hectische openingsfase en bleef vervolgens betrekkelijk eenvoudig op de been in de eerste helft. Fikse tegenvaller voor Wales was het uitvallen van Joe Allen op slag van rust na een duel met twee Ieren.

De middenvelder van Stoke City werd vervangen door Jonny Williams en die had vlak na de onderbreking een uitstekende voorzet in huis op Hal Robson-Kanu. Diens kopbal werd echter op acrobatische wijze uit het doel geranseld door Darren Randolph. Het leek de aanzet voor een offensief van Wales, maar het was Ierland dat luttele minuten later verrassend de leiding nam in Cardiff. Een voorzet vanaf de rechterflank van Jeff Hendrick schoot aan iedereen voorbij, waarna James McClean met een tegendraads schot voor het enige doelpunt van de avond tekende.

Servië – Georgië 1-0

De Serven gingen vrijdagavond in de slotfase onderuit tegen het reeds uitgespeelde Oostenrijk en moesten voor eigen publiek dan ook nog alle zeilen bijzetten om kwalificatie voor het WK af te dwingen. Bondscoach Slavoljub Muslin had in zijn basiself plekken ingeruimd voor onder anderen Nemanja Gudelj, Dusan Tadic en Nemanja Matic, maar het drietal kon het Balkanland niet tot een indrukwekkende wedstrijd inspireren.

Servië had het lastig met Georgië, maar slaagde er een kwartier voor tijd toch in de drie punten veilig te stellen. Branislav Ivanovic bracht de bal tot aan Aleksandar Mitrovic, waarna laatstgenoemde met een afgemeten voorzet Aleksandar Prijovic de mogelijkheid bood van dichtbij het enige doelpunt van de avond te maken.