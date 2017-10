PSG-aankoop van 40 miljoen: ‘Ik mis pizza’s en het eten van de barbecue’

Paris Saint-Germain legde in januari 2013 veertig miljoen euro op tafel om Lucas Moura los te weken bij São Paulo. De Braziliaanse buitenspeler heeft sindsdien veel geleerd in de Franse hoofdstad, zegt hij in gesprek met UOL. Moura heeft inmiddels 225 wedstrijden voor de topclub gespeeld, waarin hij 46 keer scoorde en 47 assists afleverde, maar bij aankomst bij PSG had Moura nog bepaalde gewoontes die zorgden voor een mindere fysieke gesteldheid.

"Ik eet nu volgens de regels", legt de 25-jarige Lucas Moura uit. "Ik eet geen pizza's en ik eet ook niet meer van de barbecue, ook al mis ik het enorm. Ik moet me concentreren op mijn fysiek, zodat ik alles kan geven voor PSG." De Braziliaan heeft met les Parisiens in de loop der jaren veel prijzen gepakt, met onder meer vier keer de landstitel.

Lucas Moura is ondanks de stappen naar een betere gezondheid zijn basisplaats kwijtgeraakt bij PSG, dat zich in de zomer versterkte met Neymar van Barcelona en Kylian Mbappé van AS Monaco. "De start van het seizoen was lastig voor mij, maar het is mijn doel om me terug te knokken in de basis en de goede momenten van vorig seizoen te herbeleven", aldus Moura.