Advocaat nog drie interlands op de bank bij het Nederlands elftal

Dick Advocaat zit nog drie wedstrijden op de bank als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat meldt het ANP zondag, een dag nadat Oranje, ondanks een 1-3 overwinning op Wit-Rusland, het zicht op WK-kwalificatie verloren heeft. Ondanks de officieuze uitschakeling voor het WK in Rusland, is het de bedoeling dat Advocaat de volgende drie interlands uitzit.

Oranje speelt dinsdag nog tegen Zweden, een wedstrijd die met zeven doelpunten verschil gewonnen moet worden. Daarna staan er nog twee vriendschappelijke interlands op het programma. Het is nog onbekend tegen welke landen Nederland dan in actie komt. Deze duels worden afgewerkt als de beste acht nummers twee van de negen poules in de play-offs om vier plaatsen op het WK spelen.

Mogelijk speelt Oranje een oefenwedstrijd tegen het al geplaatste Duitsland. Deze wedstrijd stond twee jaar geleden al in Hannover op het programma, maar werd toen vlak voor de start van de wedstrijd afgelast vanwege terreurdreiging.