Oranje ‘kansloos’ geacht: ‘Zweden speelt mannelijk voetbal, wij niet’

Het moet heel raar lopen wil Oranje zich nog kwalificeren voor het WK in Rusland. Doordat Zweden met 8-0 won van Luxemburg en het Nederlands elftal niet verder kwam dan een 1-3 uitzege tegen Wit-Rusland, is het alleen in theorie nog mogelijk dat de ploeg van bondscoach Dick Advocaat als nummer twee in de poule eindigt. Huub Stevens is van mening dat Oranje helemaal niets te zoeken heeft op het WK.

Volgens Stevens heeft Nederland kwalificatie voor het WK in Rusland niet zaterdagavond uit handen gegeven. Volgens hem gebeurde dat veel eerder. "Als je vooraf al met 4-0 verliest van Frankrijk, dan weet je dat je problemen gaat krijgen”, zegt de oud-trainer van onder meer PSV en Schalke 04 in gesprek met de NOS. “En dan weet je ook dat je eigenlijk niets te zoeken hebt op een wereldkampioenschap."

Stevens heeft met verbazing naar de openingsfase van het duel tussen Wit-Rusland en Oranje zitten kijken. "Als ik alleen al zie hoe we beginnen aan die wedstrijd...Met alleen maar balbezit en breed, breed, breed. Ik vond dat er te weinig agressie was”, aldus Stevens, die niet gelooft in een enorme stunt tegen Zweden. "Kansloos. Zweden speelt mannelijk voetbal, bij ons is dat niet het geval."