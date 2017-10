‘Bondscoach Kroatië op straat gezet na uitblijven steun Modric’

Vlak voor het einde van de kwalificatiereeks moet Ante Cacic vertrekken als bondscoach van Kroatië, zo meldt Sportske Novosti. De Kroaten speelden vrijdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Finland en zijn de koppositie in Groep I kwijt aan IJsland. Daarnaast is het allerminst zeker dat Kroatië op de tweede plaats eindigt, omdat Oekraïne momenteel in punten gelijk staat.

Komende maandag neemt Kroatië het in Kiev op tegen Oekraïne en in die wedstrijd zal het dus minimaal een punt moeten behalen om als tweede te eindigen. Directe plaatsing voor het WK lijkt aan de neus van de Kroaten voorbij te gaan, want IJsland sluit de kwalificatiereeks in eigen huis af tegen Kosovo. De Kosovaren pakten tot dusver één punt, waardoor de kans klein is dat IJsland nog punten gaat morsen.

Ondanks dat Kroatië zich nog kan plaatsen voor het WK, zal bondscoach Cacic de kwalificatiereeks niet afmaken. Het feit dat de Kroatië directe plaatsing door de handen heeft laten glippen, wordt de bondscoach dus aangerekend door de Kroatische voetbalbond. Na de remise tegen Finland in Rijeka vond er een crisisberaad plaats, waarbij de bondscoach verteld werd dat hij zijn spullen kan pakken.

Josip Simunic zou nu tijdelijk het stokje overnemen van Cacic. De Kroatische bond wil met zijn ontslag een schokeffect creëren in aanloop naar de beslissende wedstrijd tegen Oekraïne. Luka Modric weigerde vrijdagavond na de teleurstellende interland tegen Finland al om zich achter Cacic te scharen. “Wat we nu moeten doen? We zijn met hem begonnen en zullen door moeten gaan. Er zit niks anders op."

“Tot onze wedstrijd tegen IJsland (1-0 nederlaag, red.) was er niks aan de hand. Dat is nu niks meer waard”, vervolgt de middenvelder van Real Madrid tegenover de Kroatische pers. “Om eerlijk te zijn, is deze situatie catastrofaal. Maar we hebben gelukkig nog een kans om het recht te zetten.”