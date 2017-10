Toptalent Ajax: ‘De vergelijking met Davy Klaassen snap ik wel’

Dani de Wit speelt al jaren in de jeugdopleiding van Ajax en maakt dit seizoen deel uit van Jong Ajax. De negentienjarige jeugdinternational startte dit seizoen al zes keer vanuit de basis in de ploeg van trainer Michael Reiziger en het is wachten op een doorbraak in het eerste elftal. De aanvallende middenvelder wordt door zijn speelstijl vergeleken met Davy Klaassen, al wil hij daar zelf niets van weten.

“Ik heb het erg naar mijn zin bij Ajax. Dit is mijn eerste seizoen in het betaald voetbal, dus het is nog even wennen”, aldus De Wit tegenover OnsOranje. Hij wordt liever niet vergeleken met andere voetballers. “Daar houden mensen erg van, om spelers te vergelijken. De vergelijking met Davy Klaassen snap ik wel. Hij werkt ook hard, gaat veel diep en scoort gemakkelijk. Maar ik ben mezelf. Een echte vergelijking gaat niet op.”

Toch lijkt de speelstijl van De Wit op die van Klaassen. Hij werkt hard en pikt graag zijn doelpunt mee. “Opduiken voor de keeper, diepgaan, hard werken. En scoren natuurlijk”, somt hij zijn sterke punten op. Vorige week maakte hij in de thuiswedstrijd tegen FC Oss zijn eerste doelpunt in de Jupiler League. “Mijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Daar ben ik heel erg blij mee. Hopelijk volgen er nog meer.”