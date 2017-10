Steun voor Koeman: ‘Hij heeft de ervaring om zo’n situatie om te draaien’

Door een tegenvallende seizoensstart staat Ronald Koeman onder druk bij Everton. The Toffees bevinden zich momenteel in de onderste regionen van de Premier League, met zeven punten uit zeven wedstrijden. Thomas Vermaelen is van mening dat de club geduldig moet zijn en Koeman niet te snel de laan uit moet sturen.

“Hij heeft bij Southampton en Ajax laten zien dat hij een geweldige manager is. Koeman heeft de ervaring om zo’n situatie om te draaien”, zegt Vermaelen in gesprek met Sky Sports. De Belg maakte onder Koeman zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Naar verluidt zette de oefenmeester afgelopen zomer in op een hereniging met Vermaelen, maar hij bleef uiteindelijk bij Barcelona.

“Ik wil niet teveel op de details ingaan. Barcelona heeft altijd gezegd dat ze me niet wilden laten gaan. Een grote club heeft minstens vier centrumverdedigers nodig. Ze waren tevreden over mijn voorbereiding en hebben me daarom gehouden”, stelt de verdediger, die dit seizoen nog geen wedstrijd speelde voor Barcelona. De wedstrijd tegen Las Palmas, die afgelopen weekeinde in een leeg Camp Nou gespeeld werd, bekeek hij vanuit de dug-out. “Het was een apart gevoel. Ik ben geen Catalaan, maar ik zie dat mensen om me heen het heel belangrijk vinden.”