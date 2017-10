Vitesse-uitblinker gelinkt aan Serie A: ‘Hij droomt van het buitenland’

Henk Fraser vreest vooralsnog niet voor een vertrek van Milot Rashica. De aanvaller van Vitesse heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld bij buitenlandse clubs en maakte bijvoorbeeld indruk in de Europa League, onder andere tegen Lazio (2-3 verlies). Fraser weet dat zijn 21-jarige pupil, die eerder werd gelinkt aan Napoli, AC Milan, Udinese, VfB Stuttgart en Hannover 96, gewild is.

"Hij had vorig jaar behoorlijk moeite met twee wedstrijden in de week, maar ik moet zeggen dat hij van de zeven wedstrijden in 23 dagen er in vijf een meer dan behoorlijk niveau heeft gehaald", zegt Fraser in gesprek met FOX Sports. "Dat is waar we met zijn allen naartoe moeten. Hij droomt terecht van een stap naar het buitenland, maar hij is ook een man die zegt: 'Ik wil het eerst hier laten zien'."

Fraser is niet bang voor een vertrek van Rashica in januari en stelt dat iedereen in de selectie van de Arnhemmers vervangbaar is: "Dat klinkt misschien botter dan ik bedoel, want ik vind hem een uitstekende speler en wil hem er dolgraag bij houden. Maar je moet realistisch zijn. Op termijn verlaten zulke goede spelers het land. Wij moeten zorgen dat hij er klaar voor is", concludeert de oefenmeester.