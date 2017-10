Babel voorzichtig: ‘Sindsdien neem ik mijn interviews ook altijd zelf op’

Ryan Babel is terug bij Oranje en dat levert vanzelfsprekend veel aandacht vanuit de media op. De aanvaller van Besiktas is de afgelopen jaren wijzer geworden doordat hij veel meemaakte bij alle clubs waar hij speelde. Wanneer hij geïnterviewd wordt, neemt hij de gesprekken zelf ook op, net zoals de journalisten dat doen. “Dat doe ik uit ervaring”, aldus Babel.

De ex-Ajacied heeft een aantal slechte ervaringen met interviews die verkeerd uitpakten. “Ik heb het helaas weleens moeten gebruiken omdat er verkeerd gequoot was", zegt hij tegenover Metro. "Dat was in Spanje bij Deportivo La Coruña, toen hadden journalisten een woordje weggelaten waardoor een tekst van mij plotseling een heel negatieve lading kreeg. Sindsdien neem ik mijn interviews ook altijd zelf op.”

Babel maakte een goede indruk op bondscoach Dick Advocaat en keerde zodoende na ruim zes jaar terug in Oranje. Bij aankomst zag hij veel nieuwe gezichten. "Dat klopt, maar het is leuk om weer bij Oranje te zijn. Voor mij is het een uitdaging en ik heb er zin in. Veel mensen in Nederland hebben nog een beeld van mij uit het verleden. Die denken dat ik een bepaald niveau niet meer kan halen en dat mijn carrière al jaren voorbij is."