Van der Sar studeerde voor CL-winst: 'Ik heb talloze dvd's gekeken'

Edwin van der Sar heeft in zijn carrière vele prijzen gepakt, maar de Champions League-winst met Manchester United tegen Chelsea in 2008 vormde het hoogtepunt in de loopbaan van de oud-doelman. Van der Sar was destijds namelijk beslissend, door in de penaltyserie de strafschop van Nicolas Anelka te stoppen. In gesprek met FourFourTwo spreekt Van der Sar over een speciale dag.

"Nadat ik die penalty had gestopt, voelde het alsof ik een paar seconden loskwam van de aarde. Ik denk niet dat ik ooit een meer euforisch gevoel ga krijgen dan destijds, toen ik besefte dat we de Champions League-finale hadden gewonnen", aldus de huidige algemeen directeur van Ajax. "Al mijn teamgenoten renden naar mij toe, het was echt het hoogtepunt van mijn carrière."

Aan die redding gingen grondige analyses van de penaltynemers van Chelsea vooraf. "Ik heb talloze dvd's gekeken met penalty's van Chelsea. Ik heb er wel veertig bestudeerd van Frank Lampard. Uit mijn aantekeningen bleek dat Anelka bijna alles rechts van de keeper schoot. Later hoorde ik dat Chelsea ook veel analyses van mij heeft verricht en ze hadden de spelers verteld om links van mij te schieten, wat de meesten ook deden. Ik voorzag echter dat Anelka de andere hoek zou kiezen en gelukkig gebeurde dat ook", memoreert de voormalig Oranje-international.